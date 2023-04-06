У Мелітополі вночі лунали вибухи в районі аеродрому (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі вночі 6 квітня лунали вибухи в районі аеродрому, де розташована база російських окупантів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка. За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО". А самі відправили в сторону аеродрому швидкі.
Вибухи в районі аеродрому Мелітополя підтвердила окупаційна влада міста.
Сегодня ночью над Мелитополем российским ПВО было сбито шесть ракет Himars, которые нацистский режим запустил на спящий город. Все ракеты сбиты. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
по темі
У середу, 5 квітня, у Мелітополі Запорізької області пролунав вибух
У понеділок, 3 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автівку
У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи
Трагедія сталася у селі Новоосинове Куп'янського району. Підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доставили до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутацій кінцівок немає
В ніч проти вівторка, 4 квітня, у Криму, в Армянську близько 2:00 пролунали гучні вибухи.