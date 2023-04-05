В Мелітополі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що 5 квітня у Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Його чули у кількох районах міста.
Про це він повідомив у Telegram.
У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати бавовна.
За словами Федорова, також у північних і західних районах міста чули вибух.
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