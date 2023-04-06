"Інформацією володіють не більше 5 людей": Данілов про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
У четвер, 6 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою. Нею на планеті володіють не більше 3-5 людей, які дотичні до причетних. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Чи не більше 3-5 людей володіють, які дотичні до цих людей.
Тож він пояснив, коли люди роблять ті чи інші заяви про контрнаступ ЗСУ, то це не зовсім може відповідати дійсності.
Де, коли, в який час - це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі.
За його словами, у рф "дуже хвилюються" відносно подій, які будуть відбуватися надалі.
Ми свідомі того, що ці події будуть не на користь рф. Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого рф вдерлася на нашу територію? Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені вантажем, який має назву "Вантаж 200".
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