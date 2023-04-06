У четвер, 6 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою. Нею на планеті володіють не більше 3-5 людей, які дотичні до причетних. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Чи не більше 3-5 людей володіють, які дотичні до цих людей.

Тож він пояснив, коли люди роблять ті чи інші заяви про контрнаступ ЗСУ, то це не зовсім може відповідати дійсності.

Де, коли, в який час - це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі.

За його словами, у рф "дуже хвилюються" відносно подій, які будуть відбуватися надалі.