В України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є чотири складові щодо контрнаступу. Безумовно, ми його не обговорюємо з оперативно-тактичної точки зору: де, як та коли він буде", - заявив він.

За його словами, насамперед накопичення зброї триває.

"Тренування і знаходження частин, які будуть брати участь у цьому. Планування у Генштабі, яке продовжується. Бо треба розуміти, що Росія вже готує з точки зору оборонних конструкцій, накопичення резерву і так далі", - заявив Подоляк.

Він також додав, що на підготовку контрнаступу впливають психологічні та погодні чинники.

"Психологічні - це інформаційна складова, яка впливає на моральний (у нас) чи аморальний (у росіян) стан", - наголосив він.