Подоляк розповів про підготовку України до контрнаступу [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Є чотири складові щодо контрнаступу. Безумовно, ми його не обговорюємо з оперативно-тактичної точки зору: де, як та коли він буде", - заявив він.
За його словами, насамперед накопичення зброї триває.
"Тренування і знаходження частин, які будуть брати участь у цьому. Планування у Генштабі, яке продовжується. Бо треба розуміти, що Росія вже готує з точки зору оборонних конструкцій, накопичення резерву і так далі", - заявив Подоляк.
Він також додав, що на підготовку контрнаступу впливають психологічні та погодні чинники.
"Психологічні - це інформаційна складова, яка впливає на моральний (у нас) чи аморальний (у росіян) стан", - наголосив він.
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