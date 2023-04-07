Буцімто український літак з нібито українським пілотом впав на території росії: подробиці чергової брехні росіян [ Редагувати ]
Росіяни заявили, що до Брянської області намагалася прорватись "українська диверсійно-розвідувальна група". У кількості - 20 осіб, написав губернатор регіону. Це вже не вперше на Брянщині, яка межує із Сумщиною, Чернігівщиною, а також із територією Білорусі, заявляють про так звані "ворожі дрг". Доказів російська влада традиційно не надала.
Цікаво, що ця заява пролунала після ще одного повідомлення роспропагандистів - про затримання пілота нібито українського легкомоторного літака, який розбився у Брянський області. Продовжить - Ярина Марків.
Буцімто український літак з нібито українським пілотом впав на території росії. Про це вже кілька днів голосять тамтешні засоби масової пропаганди.
Співробітниками Прикордонного управління ФСБ росії по Брянській області 5 квітня зафіксовано порушення державного кордону з України до російської Федерації українським легкомоторним літаком. Пілот затриманий прикордонним загоном.
Росіяни й самі заплутались у свої версіях: телеграм-канали пишуть, що авіасудно Аеропракт А-22 "Летюча лисиця" збили зі стрілецької зброї. Натомість фсбшники заявляють, що літак "зазнав аварії з невстановлених причин в районі населеного пункту Бутовськ", і що сам пілот - нібито "намагався втекти на українську територію"й закопав у лісі свої бронежилет та зброю.
Згодом в мережу злили відео допиту чоловіка. Рашисти стверджують, що начебто він керував літаком. Чоловік назвався приватним пілотом Олександром Морозовим, який виконував завдання з аерофотозйомки:
- Завдання було таке: летіти на малій висоті за ведучим і за командою ведучого сфотографувати, коли він скаже. - Знав, що летиш на територію рф? - Було сказано, що ми летимо на південь. По маршруту… ну в бік із Київської області на південь.
Він летів нібито за іншим пілотом, але сів через проблеми з гвинтом. Каже, що не знав, що опинився на території рф, оскільки його планшет вийшов з ладу. Чоловік заявив, що за виконання завдання йому буцімто пообіцяли 50 тисяч гривень.
- Яка висота була? - Потрібно було тримати 50 метрів. Контрольний політ на малих висотах, як працює наша ППО. Але так як наша ППО і тероборона стріляють у все, що рухається - тому краще всього надягнути бронежилет.
Кремлівські пропагандисти вже вибудували непереконливу теорію про співпрацю чоловіка із ЗСУ. Пролунали заяви, що політ над територією росії - не перший, більше того - у ЗМІ навіть пишуть про наміри пілота скинути бомбу на нафтопровід "Дружба" в Брянській області. Щоправда, це було гарячим слідом.
Подумавши, фейкозмі таки заявили, що літак перед аварійною посадкою скинув 2 снаряди на територію комбінату "Слава" Росрезерву. А в лісі, крім автомата та бронежилета, начебто нарили ще й ручку важеля скидання снаряда, два електронні планшети та дві відеокамери. Щоправда, жодних "фото-доказів" - пропагандисти не опублікували.
Українські ЗМІ пишуть, що в Україні є пілот з ім'ям Олександр Морозов. Він, за інформацією журналістів, займався цивільною санітарною авіацією на Харківщині.
по темі
Сама Трєпова усі звинувачення відкидає. Про вибухівку нічого не знала, лише мала передати статуетку нібито, на прохання знайомих. Тим часом мотиви вбивства Татарського активно обговорює західна преса. І гадає, хто ж за ним стоїть.
Доля іронічна. Від вибуху напередодні загинув один із так званих російських "військкорів" Максим Фомін, відомий більше під псевдонімом Владлен Татарський. Вибух стався просто під час творчого вечора.
Нове життя у спокої та турботі. З Бахмута волонтери евакували цуценя. Тварина прибула до позицій наших військових. І кілька місяців жила разом із бійцями на передовій.
Десятки вдалих штурмів ворожих позицій, сотні переможних боїв. Українські десантники не припиняють вдосконалювати свою майстерність.
Мобільні вогневі групи ППО перебувають цілодобово у режимі бойового патрулювання. Працюють мисливці на "шахедів". Віднедавна на озброєння ЗСУ надійшли ще й американські комплекси "Авенджер".