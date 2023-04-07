Росіяни заявили, що до Брянської області намагалася прорватись "українська диверсійно-розвідувальна група". У кількості - 20 осіб, написав губернатор регіону. Це вже не вперше на Брянщині, яка межує із Сумщиною, Чернігівщиною, а також із територією Білорусі, заявляють про так звані "ворожі дрг". Доказів російська влада традиційно не надала.

Цікаво, що ця заява пролунала після ще одного повідомлення роспропагандистів - про затримання пілота нібито українського легкомоторного літака, який розбився у Брянський області. Продовжить - Ярина Марків.

Буцімто український літак з нібито українським пілотом впав на території росії. Про це вже кілька днів голосять тамтешні засоби масової пропаганди.

Співробітниками Прикордонного управління ФСБ росії по Брянській області 5 квітня зафіксовано порушення державного кордону з України до російської Федерації українським легкомоторним літаком. Пілот затриманий прикордонним загоном.

Росіяни й самі заплутались у свої версіях: телеграм-канали пишуть, що авіасудно Аеропракт А-22 "Летюча лисиця" збили зі стрілецької зброї. Натомість фсбшники заявляють, що літак "зазнав аварії з невстановлених причин в районі населеного пункту Бутовськ", і що сам пілот - нібито "намагався втекти на українську територію"й закопав у лісі свої бронежилет та зброю.

Згодом в мережу злили відео допиту чоловіка. Рашисти стверджують, що начебто він керував літаком. Чоловік назвався приватним пілотом Олександром Морозовим, який виконував завдання з аерофотозйомки:

- Завдання було таке: летіти на малій висоті за ведучим і за командою ведучого сфотографувати, коли він скаже. - Знав, що летиш на територію рф? - Було сказано, що ми летимо на південь. По маршруту… ну в бік із Київської області на південь.

Він летів нібито за іншим пілотом, але сів через проблеми з гвинтом. Каже, що не знав, що опинився на території рф, оскільки його планшет вийшов з ладу. Чоловік заявив, що за виконання завдання йому буцімто пообіцяли 50 тисяч гривень.

- Яка висота була? - Потрібно було тримати 50 метрів. Контрольний політ на малих висотах, як працює наша ППО. Але так як наша ППО і тероборона стріляють у все, що рухається - тому краще всього надягнути бронежилет.

Кремлівські пропагандисти вже вибудували непереконливу теорію про співпрацю чоловіка із ЗСУ. Пролунали заяви, що політ над територією росії - не перший, більше того - у ЗМІ навіть пишуть про наміри пілота скинути бомбу на нафтопровід "Дружба" в Брянській області. Щоправда, це було гарячим слідом.

Подумавши, фейкозмі таки заявили, що літак перед аварійною посадкою скинув 2 снаряди на територію комбінату "Слава" Росрезерву. А в лісі, крім автомата та бронежилета, начебто нарили ще й ручку важеля скидання снаряда, два електронні планшети та дві відеокамери. Щоправда, жодних "фото-доказів" - пропагандисти не опублікували.

Українські ЗМІ пишуть, що в Україні є пілот з ім'ям Олександр Морозов. Він, за інформацією журналістів, займався цивільною санітарною авіацією на Харківщині.