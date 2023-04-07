Воєнне загострення на Близькому Сході: з чого все почалось та як реагує світ [ Редагувати ]
Воєнне загострення на Близькому Сході. Вночі Ізраїль завдав ракетних ударів по Лівану та Сектору Гази. Це стало відповіддю на вчорашні обстріли ізраїльської території. З чого саме почалася нинішня ескалація та як реагує світ - дивіться далі.
Ось так жителі Сектору Гази зустріли початок нового дня.
Маджі Абу Німа, власник зруйнованої крамниці:
Ми почули дуже потужний вибух, ніби це було біля дверей будинку, і ми розхвилювалися. Я подивився у вікно і побачив дим, і раптом через десять хвилин стався вибух, а за ним ще один, і будинок затрясся, розбивши вікна, дивани та штори.
В ніч проти п'ятниці ізраїльська армія завдала ракетних ударів по Сектору Гази та Лівану. Напередодні звідти було запущено десятки ракет в бік Ізраїлю. А зокрема обстріл з ліванського боку - одразу 34 ракети - став наймасштабнішим для Ізраїлю за останні 17 років. Більшість ракет перехопила ізраїльська система ППО "Залізний купол".
Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Я чітко дав зрозуміти - ворогу не слід випробовувати нас на міцність. Внутрішні розбіжності не завадять державі Ізраїль давати відсіч будь-коли й будь-кому. Ми закликаємо всіх повернутися до спокою. Екстремісти, які застосовують насильство, зокрема й проти мирного населення, та постійно вдаються до нових актів агресії, заплатять за все. У небезпеці ми всі єдині.
Атаку на Ізраїль вже засудили на Заході.
Ведант Патель, речник Держдепу США:
Ми засуджуємо запуск ракет з Лівану та Сектору Гази по Ізраїлю. Наша відданість безпеці Ізраїлю - "залізна". І ми визнаємо за Ізраїлем законне право захищати себе від будь-яких форм агресії.
Стефан Дюжаррік, речник ООН:
Ми засуджуємо масований запуск ракет з Лівану по півночі Ізраїлю. Та закликаємо всіх учасників проявити максимальну стриманість. Тимчасові сили ООН у Лівані продовжують підтримувати зв'язок з владою по обидва боки блакитної лінії, і ми закликаємо сторони підтримувати зв'язок з нашими миротворцями та уникати будь-яких односторонніх дій, які можуть призвести до подальшої ескалації.
Відповідальність за обстріл ізраїльської території ніхто на себе не взяв. Втім, в ЦАХАЛі впевнені, що за атаками стоїть ХАМАС. А до підготовки можуть бути причетні угруповання "Ісламський джихад", "Хезболла" та Іран.
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах терористів ХАМАС на півдні Лівану. ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з Лівану. Та змусить державу Ліван відповісти за кожен вогневий удар, спрямований з її території.
В ізраїльському керівництві нову ескалацію пов'язують із недавніми сутичками поблизу мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Коли після молитви в Рамадан там забарикадувалася група палестинців. Вони нібито побоювалися, що юдеї збираються принести жертву на Храмовій горі на Песах. Внаслідок чого втрутилася ізраїльська поліція. Тоді було затримано понад три з половиною сотні палестинців.
по темі
Двічі переселенка з незламним характером. Чемпіонка України та Європи з паверліфтингу Юлія Супрунова на початку війни була вимушена покинути Маріуполь. Її чоловік, оборонець "Азовсталі", вже десять місяців вважається зниклим безвісти.
Дев'ятирічний Максимко вчить їх на пам'ять, разом з мамою викладає в інтернет і заохочує людей донатити для військових. Збирає гроші на дрон для односельця, який нині на фронті.
Ні на хвилину не припиняє працювати ворожа артилерія і у прифронтовому Сіверську на Донеччині. Та попри смертельний ризик, там усе ще залишаються цивільні. Детальніше про життя у Сіверську - в нашому матеріалі, підготовленому спільно з колегами з Військового телебачення.
Нове життя у спокої та турботі. З Бахмута волонтери евакували цуценя. Тварина прибула до позицій наших військових. І кілька місяців жила разом із бійцями на передовій.
Десятки вдалих штурмів ворожих позицій, сотні переможних боїв. Українські десантники не припиняють вдосконалювати свою майстерність.
Мобільні вогневі групи ППО перебувають цілодобово у режимі бойового патрулювання. Працюють мисливці на "шахедів". Віднедавна на озброєння ЗСУ надійшли ще й американські комплекси "Авенджер".