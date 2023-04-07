В ніч проти п'ятниці ізраїльська армія завдала ракетних ударів по Сектору Гази та Лівану.

Воєнне загострення на Близькому Сході. Вночі Ізраїль завдав ракетних ударів по Лівану та Сектору Гази. Це стало відповіддю на вчорашні обстріли ізраїльської території. З чого саме почалася нинішня ескалація та як реагує світ - дивіться далі.

Ось так жителі Сектору Гази зустріли початок нового дня.

Маджі Абу Німа, власник зруйнованої крамниці:

Ми почули дуже потужний вибух, ніби це було біля дверей будинку, і ми розхвилювалися. Я подивився у вікно і побачив дим, і раптом через десять хвилин стався вибух, а за ним ще один, і будинок затрясся, розбивши вікна, дивани та штори.

В ніч проти п'ятниці ізраїльська армія завдала ракетних ударів по Сектору Гази та Лівану. Напередодні звідти було запущено десятки ракет в бік Ізраїлю. А зокрема обстріл з ліванського боку - одразу 34 ракети - став наймасштабнішим для Ізраїлю за останні 17 років. Більшість ракет перехопила ізраїльська система ППО "Залізний купол".

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Я чітко дав зрозуміти - ворогу не слід випробовувати нас на міцність. Внутрішні розбіжності не завадять державі Ізраїль давати відсіч будь-коли й будь-кому. Ми закликаємо всіх повернутися до спокою. Екстремісти, які застосовують насильство, зокрема й проти мирного населення, та постійно вдаються до нових актів агресії, заплатять за все. У небезпеці ми всі єдині.

Атаку на Ізраїль вже засудили на Заході.

Ведант Патель, речник Держдепу США:

Ми засуджуємо запуск ракет з Лівану та Сектору Гази по Ізраїлю. Наша відданість безпеці Ізраїлю - "залізна". І ми визнаємо за Ізраїлем законне право захищати себе від будь-яких форм агресії.

Стефан Дюжаррік, речник ООН:

Ми засуджуємо масований запуск ракет з Лівану по півночі Ізраїлю. Та закликаємо всіх учасників проявити максимальну стриманість. Тимчасові сили ООН у Лівані продовжують підтримувати зв'язок з владою по обидва боки блакитної лінії, і ми закликаємо сторони підтримувати зв'язок з нашими миротворцями та уникати будь-яких односторонніх дій, які можуть призвести до подальшої ескалації.

Відповідальність за обстріл ізраїльської території ніхто на себе не взяв. Втім, в ЦАХАЛі впевнені, що за атаками стоїть ХАМАС. А до підготовки можуть бути причетні угруповання "Ісламський джихад", "Хезболла" та Іран.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах терористів ХАМАС на півдні Лівану. ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з Лівану. Та змусить державу Ліван відповісти за кожен вогневий удар, спрямований з її території.

В ізраїльському керівництві нову ескалацію пов'язують із недавніми сутичками поблизу мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Коли після молитви в Рамадан там забарикадувалася група палестинців. Вони нібито побоювалися, що юдеї збираються принести жертву на Храмовій горі на Песах. Внаслідок чого втрутилася ізраїльська поліція. Тоді було затримано понад три з половиною сотні палестинців.