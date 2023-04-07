У пʼятницю, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Криму від російських окупантів є безальтернативним не лише для України, а й для світу. Про це повідомляє "Укрінформ".

На землі Криму зараз під російським триколором зараз панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога, перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому.

Президент зауважив, що саме з окупації Криму, саме репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалась спроба росії поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.

Він також наголосив, що звільнення Криму потрібне для порядку у світі, що заснований на конвенціях і статуті ООН, а не "на кримінальних звичках вбивць, гвалтівників, грабіжників, які росія намагається поширити".

Так само як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави усієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних міст до Севастополя і Керчі. Увесь наш схід, південь, кожна наша громада, кожна наша людина однаково заслуговують жити та жити вільно.

За його словами, світові повернеться спокій тільки після програшу кремля та повернення Криму Україні.