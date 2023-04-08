Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував скандал щодо викладачки філософії Податкового університету в Ірпені Любові Воробйової, яка читала курс філософії російською мовою, та на вимогу студентки відмовилась переходити на українську.

Глава Міносвіти вважає, що саме освітяни формують націю, тому поведінка викладачки філософії "не відповідає її ролі".

Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, - він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави. Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх українськомовністю середовища? Кейс із викладачкою закладу освіти, яка не спроможна опанувати державну мову, - це пряме порушення чинного законодавства. Щодо цього випадку будуть вжиті заходи. Це очевидно. Та не лише в порушенні законодавства питання. Поведінка цієї пані має вигляд… м’яко кажучи… невідповідний її ролі.

Лісовий зазначив, що "людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми".

Я безмірно радію, коли чую, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською. Дякую всім тим російськомовним, які перейшли на українську, і закликаю: формуйте навколо своїх дітей українськомовне середовище - мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі.

Глава Міносвіти вважає, що "маніпуляції навколо мови - це ніщо інше, як лицемірство".