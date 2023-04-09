Багі з легкістю долає будь-які дорожні труднощі, з якими звичайний автомобіль не впорається.

Мобільність на фронті - одна з головних складових, від яких залежить безпека наших захисників. Чи не найкращу маневровість невеликим групам бійців забезпечують саморобні машини "багі". Вони стають у пригоді розвідувальним групам, важливі під час евакуації поранених. На багі можна заїхати туди, де важка техніка не пройде.

Наші колеги з Військового телебачення працювали разом із підрозділом, де використовують ці маленькі, але дуже спритні машини.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Я був машиністом поїзда, машиністом теплотяга. На теплотягу простіше буде, там всього один важіль і все.

Тепер на фронті - Євген за кермом багі. Ділиться, це лише зовні машина, мов іграшкова. Насправді керування нею потребує неабияких навичок.

Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення України:

Що ви бачите перед собою - це скарб. Скарб для наших бійців на фронті. Чому? Ці багі дуже швидкі, легкі та максимально прохідні, саме те, що потрібно нашим військовим там, на передовій.

А ще багі значно підвищують мобільність підрозділу та допомагають виконувати чимало бойових завдань.

Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення України:

Такі машини потрібні для евакуації поранених та підвозу БК до позицій. До того ж сюди можна ще встановити турель з великокаліберним кулеметом, АГС або навіть протитанковим ракетним комплексом.

Непролазні хащі, багнюка, круті пагорби - багі з легкістю долає будь-які дорожні труднощі, з якими звичайний автомобіль не впорається.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Сміливість і бажання керувати цією машиною і все, більше нічого не треба. - А чого сміливість? - Ну ми ж не по гриби на ній їздимо, правильно?

Для того, щоб зібрати такий транспортний засіб потрібна машина-донор плюс металева рама. Силові агрегати, кузов і клас автомобіля - особливого значення не мають.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Нічого особливого не потрібно. Потрібні лише коробка, мотор і труби, колеса. Найголовніше - колеса з нормальною гумою.

Багі вже зарекомендували себе на передовій. А тому, що більше таких спритних машин для фронту створять майстри, то більше різних задач зможуть виконувати наші захисники.