Багі на передовій рятують життя: їхні особливості [ Редагувати ]
Мобільність на фронті - одна з головних складових, від яких залежить безпека наших захисників. Чи не найкращу маневровість невеликим групам бійців забезпечують саморобні машини "багі". Вони стають у пригоді розвідувальним групам, важливі під час евакуації поранених. На багі можна заїхати туди, де важка техніка не пройде.
Наші колеги з Військового телебачення працювали разом із підрозділом, де використовують ці маленькі, але дуже спритні машини.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Я був машиністом поїзда, машиністом теплотяга. На теплотягу простіше буде, там всього один важіль і все.
Тепер на фронті - Євген за кермом багі. Ділиться, це лише зовні машина, мов іграшкова. Насправді керування нею потребує неабияких навичок.
Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення України:
Що ви бачите перед собою - це скарб. Скарб для наших бійців на фронті. Чому? Ці багі дуже швидкі, легкі та максимально прохідні, саме те, що потрібно нашим військовим там, на передовій.
А ще багі значно підвищують мобільність підрозділу та допомагають виконувати чимало бойових завдань.
Олег Дудка, кореспондент Військового телебачення України:
Такі машини потрібні для евакуації поранених та підвозу БК до позицій. До того ж сюди можна ще встановити турель з великокаліберним кулеметом, АГС або навіть протитанковим ракетним комплексом.
Непролазні хащі, багнюка, круті пагорби - багі з легкістю долає будь-які дорожні труднощі, з якими звичайний автомобіль не впорається.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Сміливість і бажання керувати цією машиною і все, більше нічого не треба. - А чого сміливість? - Ну ми ж не по гриби на ній їздимо, правильно?
Для того, щоб зібрати такий транспортний засіб потрібна машина-донор плюс металева рама. Силові агрегати, кузов і клас автомобіля - особливого значення не мають.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Нічого особливого не потрібно. Потрібні лише коробка, мотор і труби, колеса. Найголовніше - колеса з нормальною гумою.
Багі вже зарекомендували себе на передовій. А тому, що більше таких спритних машин для фронту створять майстри, то більше різних задач зможуть виконувати наші захисники.
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