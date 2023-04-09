Російський бюджет недоотримує доходи, через що девальвується курс рубля. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив економіст, координатор економічних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

"Це безумовно пов’язано з однією причиною: російський бюджет суттєво недоотримує доходи. За січень-березень є суттєві втрати надходжень. В першу чергу, це нафтогазові надходження, які надходять у валюті. Тому була обрана така стратегія, адже не залишається нічого іншого, ніж латати діру у бюджету - поступово підвищувати курс, щоб отримувати додаткові надходження. Тому поступово девальвується курс рубля і цей процес буде продовжуватись", - зазначив Гетман.

Він додав: "Багато системних банків протягом року відключались від SWIFT. Десь приблизно 80% банківської системи, якщо брати по обороту, були відключені. Саме в цих банках спостерігається найбільший відток капіталу, вкладників. Вони отримали суттєві збитки. Маленькі банки, які ще працювали з іноземним капіталом, вони ще почувають себе більш-менш і от тільки почали замислюватись про вихід з росії".

Крім того, Гетман розповів, яких цін на паливо чекати українцям.

"Ціна на бензин вже почала падати. І вона далі буде зменшуватись до того часу, поки у нас не повернуться акцизи на бензин", - резюмував експерт.