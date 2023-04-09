Київ продовжує шукати підтримку Заходу задля отримання сучасних винищувачів. Поки що українським ЗСУ передали лише радянські бойові літаки. А питання західних винищувачів і досі невирішене. Хоча потреба в них є.

За словами речника командування повітряних сил, Ф-16 швидко знищують ворожі ракети та керовані авіабомби.

Які країни вже увійшли до авіаційної коаліції, а які все ще наважуються, вивчала наша спецкореспондентка Світлана Чернецька.

Поки що лише три країни НАТО передають Києву бойові літаки. Це Польща, Словаччина та Північна Македонія. Щоправда, чотири Су-25 з Північної Македонії вже списані й згодяться хіба що на запчастини. Словаччина надає 13 винищувачів МіГ-29. Їх теж минулого року відправили на пенсію, але Києву передають і справні літаки, і ті, які можна розібрати на запчастини.

А Польща вже відправила в Україну вісім МіГ-29, і передасть ще 6. Загалом на озброєнні польських сил 28 МіГів, їх модернізували й адаптували до стандартів НАТО. Але всі вони вже застаріли не лише морально, але й фізично, адже прослужили 30 років. Президент Дуда сподівається, що коли Варшава оновить свій авіапарк, то відправить Києву решту суден. Це стане серйозною допомогою - кажуть у Повітряних силах України. Але не зможе переламати ситуацію на фронті.

Все-таки МіГи-29 - старі радянські винищувачі четвертого покоління. Вони не оснащені бортовими радарами та не можуть запускати сучасні ракети. Тож Київ наполягає на отриманні західних винищувачів типу F-16. У самої Польщі таких небагато, але президент країни пообіцяв лобіювати це питання серед країн НАТО.

Скотт Лукас, професор міжнародної політики:

Ми вже це проходили. Тут є важлива паралель з бойовими танками. Ви, напевно, пам'ятаєте, що місяцями США та Західна Європа не поспішали погоджуватися надсилати танки в Україну. А що сталося - це східноєвропейські країни, зокрема Польща, сказала ми надамо танки, і це був перший крок такого собі зрежисованого танцю. Цей крок привів до того, що й інші країни погодилися надати танки, зокрема Німеччина і США. Те ж саме ми бачимо зараз з винищувачами.

Потенційно відправити свої винищувачі Україні не проти Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди й Франція. Але усі вони чекають спільного рішення міжнародної коаліції. А просування цього питання гальмує насамперед США. Мовляв, літаки F-16 зараз неактуальні: потребують надто тривалого навчання для управління, складної наземної підтримки та обслуговування, а також довгих ідеально рівних злітних смуг.

Такі ж аргументи наводять і у Великій Британії. Тут найближчим часом розпочнуть навчання українських пілотів на місцевих "Тайфунах", але це радше на перспективу патрулювання неба після закінчення війни. Щоправда, Лондон заохочує європейські країни віддавати свої радянські винищувачі Києву.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Інший швидкий спосіб, як Україні допомогти винищувачами, це ті країни в Європі, які мають російські радянські винищувачі МіГ-29 або Су-24, якщо вони захочуть віддати свої, то ми можемо надавати наші винищувачі їм на заміну, щоби гарантувати їхню безпеку.

Київ каже, що йому потрібно 200 літаків. Але навіть кілька десятків сучасних винищувачів здатні значно допомогти наступальним військам. В НАТО тривають консультації на цю тему. Але там вирішили зосередитися на більш нагальних проблемах, це нестача боєприпасів та посилення протиповітряної оборони.