Легенди українського футболу провели товариський матч з бійцями підрозділу "Гвардії наступу" [ Редагувати ]
Бадьорість духу - одна з важливих складових для успішного виконання бойових завдань. Підвищити моральний тонус може навіть просто футбольна гра, кажуть наші захисники. А коли це матч між військовими та легендами українського футболу - тим паче. Саме на такому побував Анатолій Журавльов. Подробиці - в його репортажі.
Футболісти розминаються перед матчем, гладачі - в очікуванні спортивної феєрії. За яскравість шоу відповідають: команда легенд українського футболу та збірна "Буревій", що складається з бійців однойменного підрозділу "Гвардії наступу".
Владислав Ващук, колишній гравець збірної України з футболу:
Вони вийшли на мене і я посприяв - друзів зібрав, партнерів, котрі відгукнулися, сказали, що "ми готові". Ми хочемо зарядити таким позитивом, футболом.
Ярослав, капітан збірної команди "Буревій":
Ми професіонали як в бою, так і на футбольному матчі!
З перших хвилин на полі вирують пристрасті. І вже скоро стає зрозуміло - легкою для легенд українського футболу гра точно не буде. Перший гол забивають саме військові!
Владислав Ващук, колишній гравець збірної України з футболу:
Рівень дуже непоганий, хлопці стараються і, видно, хлопці, які вже пограли. Я бачу, що з м'ячем впораються дуже добре.
Цей матч - розрада не лише для гравців на полі, а й для тих, хто вболіває за своїх побратимів на трибуні. Серед них - є воїни, які перебувають на ротації у Києві чи проходять тут реабілітацію.
Валерій, віськовослужбовець:
Класно-класно! - Та нам в радость, знаєте. Це задоволення. Самим хочеться побігать!
Юлія разом із синами - прийшла підтримати чоловіка. Зараз він грає на полі.
Юлія, вболівальниця:
Це круто, що хлопці ось так об'єдналися і відволікають військових, бо їм теж треба позитивні емоції.
Загалом протягом матчу команди забили 8 голів на двох - перемогла дружба!
Сергій Стаховський, військовослужбовець Національної гвардії України, колишня перша ракетка України:
Я був здивований рівнем наших нацгвардійців! Це реально круто. Вони класно грали, якісно. І мені здається, темп був високий.
Андрій Воробей, колишній гравець збірної України з футболу:
Це для глядачів, для військових, для нас для всіх - це свято. В цей час потрібно якомога частіше такі заходи робити.
А представники команди "Гвардії наступу" зазначили - їм було важливо зібрати на трибунах якомога більше саме юних глядачів.
Ярослав, капітан збірної команди "Буревій":
Діти на нас дивляться, бачать, набираються ентузіазму і бажання займатися спортом. Таким чином, звичайно, ми пропагандуємо і спорт.
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