Мета терористів - зробити тут "сіру зону": Соболевський розповів про ситуацію на Херсонщині (відео) [ Редагувати ]
За минулу добу 10 квітня, російські окупанти 56 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Зокрема у Херсоні ворог поцілив у територію медзакладу, церкву, музей та адмінбудівлю.
Ворог продовжує обстріли, у нас зберігається складна безпекова ситуація. Вона ускладнюється тим, що ворог в останні тижні став більш активно, навіть системно, використовувати авіабомби важкі, яку дуже велику кількість руйнувань роблять. На щастя, постраждалих від таких обстрілів відносно невелика кількість.
Хочу нагадати всім: друзі, навігація по Дніпру закрита не просто так! Ворог обстрілює все, будь-які плавзасоби, які вони там бачать. Тому не просто так заборонено зараз виходити на воду - це смертельно небезпечно.
Вони хаотично обстрілюють нашу територію, бо потрапляння є і по житловій забудові, і по об'єктах гуманітарної сфери, але також вони чудово знають розташування медичних закладів. І враховуючи, що дуже велика кількість прильотів саме по медичних закладів, об'єктам критичної інфраструктури, по гуманітарним об'єктам, я впевнений, що це свідомий акт тероризму для того, щоб завадити поновленню повноцінного життя на наших територіях і гуманітарному забезпеченню наших людей. Мета цих терористів - зробити тут "сіру" зону, де життя немає.
Юрій Соболевський нагадав, що у Херсоні вже запустили 20 тролейбусів на трьох маршрутах.
Міська влада зараз максимально намагається пришвидшити темп поновлення повноцінної життєдіяльності Херсонської громади, Херсона. Те, що вони змогли зараз запустити три маршрути тролейбусні - це певна перемога. У планах відновлення 100%, але будемо бачити яка безпекова ситуація...
У регіоні в громадах ситуація з електропостачанням гірша, ніж в обласному центрі. У нас громади, де орки знищили практично все, там від критичної інфраструктури практично нічого не залишилось. І зараз відновлювальні роботи вони потребують часу і ресурсів, яких у енергозабезечуючих компаній, нажаль недостатньо, аби такий темп підтримувати. Але так само є план відновлювальних робіт. Це стосується не лише електропостачання, а й газо- та водопостачання.
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