За минулу добу 10 квітня, російські окупанти 56 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Зокрема у Херсоні ворог поцілив у територію медзакладу, церкву, музей та адмінбудівлю.

Ворог продовжує обстріли, у нас зберігається складна безпекова ситуація. Вона ускладнюється тим, що ворог в останні тижні став більш активно, навіть системно, використовувати авіабомби важкі, яку дуже велику кількість руйнувань роблять. На щастя, постраждалих від таких обстрілів відносно невелика кількість.

Хочу нагадати всім: друзі, навігація по Дніпру закрита не просто так! Ворог обстрілює все, будь-які плавзасоби, які вони там бачать. Тому не просто так заборонено зараз виходити на воду - це смертельно небезпечно.

Вони хаотично обстрілюють нашу територію, бо потрапляння є і по житловій забудові, і по об'єктах гуманітарної сфери, але також вони чудово знають розташування медичних закладів. І враховуючи, що дуже велика кількість прильотів саме по медичних закладів, об'єктам критичної інфраструктури, по гуманітарним об'єктам, я впевнений, що це свідомий акт тероризму для того, щоб завадити поновленню повноцінного життя на наших територіях і гуманітарному забезпеченню наших людей. Мета цих терористів - зробити тут "сіру" зону, де життя немає.