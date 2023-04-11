Окупанти 56 разів обстріляли Херсонщину - ОВА [ Редагувати ]
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області. Про це повідомляється у Telegram.
Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета - дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти" містян, а не бізнес та фінанси.
Окупанти випустили 285 снарядів по Херсонській області. Влучили у житлові квартали населених пунктів, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю.
Повідомляється, що у результаті обстрілу поранено двоє людей. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.
по темі
Протягом минулої доби, 31 березня, окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонської області
Минулої доби окупанти 34 рази обстріляли Херсонську область
За минулу добу окупанти 67 разів обстріляли територію Херсонської області
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонщину