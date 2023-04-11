Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області. Про це повідомляється у Telegram.

Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета - дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти" містян, а не бізнес та фінанси.

Окупанти випустили 285 снарядів по Херсонській області. Влучили у житлові квартали населених пунктів, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю.

Повідомляється, що у результаті обстрілу поранено двоє людей. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.