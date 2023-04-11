Безробіття в Україні є "достатньо високим". Це пов'язано з тим, що російські загарбники системно знищують підприємства та інфраструктуру у прифронтових районах, а сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переїхати в інші регіони. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України, Юлія Свириденко.

Якщо ви поспілкуєтеся з українськими підприємцями ви почуєте, що у них є брак кадрів звязку з тим, що багато українців перебувають закордоном. Ми кажемо, що щонайменше 5 млн українців перебувають в Європі, з яких у Польщі - 1,5 млн людей працездатного віку з вищою освітою, які здебільшого понад 50% були працевлаштовані.

З одного боку маємо українського підприємця, якому бракує кваліфікованих кадрів, а з іншого боку маємо безробітних, чиї навички не відповідають вимогам рівня праці. Це так звані структурне безробіття.

Щоб його подолати, має бути комплекс заходів навчання-перенавчання. Навчання має бути за короткими програмами, те що ми пропонуємо - це прогаами в наших технічних училищах по суті, це ПТУ при центрах зайнятості.

Ми подивилися, що найбільш ефективними є програми 4,5 місяці. І рівень працевлаштування - після них більше 90%. Найбільш популярні програми минулого року - це електрозварювальник тракторист, швеї.

У нас є програма "Ваучур", коли людина, навіть якщо вона працює, але відчуває, що хоче здобути додаткові навики, які допоможуть їй знайти кращу роботу, пристосуватися до змінних умов праці в Україні - цей ваучер дає змогу до 26 тисяч гривень отримати на навчання в школах, які ліцензовані Міносвіти за 70 напрямками. Люди можуть звернутися до центрів зайнятості й отримати цю додаткову кваліфікацію.