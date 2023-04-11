"Маємо безробітних, чиї навички на відповідають вимогам ринку праці: Юлія Свириденко розповіла, як знайти роботу під час війни (відео) [ Редагувати ]
Безробіття в Україні є "достатньо високим". Це пов'язано з тим, що російські загарбники системно знищують підприємства та інфраструктуру у прифронтових районах, а сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та переїхати в інші регіони. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України, Юлія Свириденко.
Якщо ви поспілкуєтеся з українськими підприємцями ви почуєте, що у них є брак кадрів звязку з тим, що багато українців перебувають закордоном. Ми кажемо, що щонайменше 5 млн українців перебувають в Європі, з яких у Польщі - 1,5 млн людей працездатного віку з вищою освітою, які здебільшого понад 50% були працевлаштовані.
З одного боку маємо українського підприємця, якому бракує кваліфікованих кадрів, а з іншого боку маємо безробітних, чиї навички не відповідають вимогам рівня праці. Це так звані структурне безробіття.
Щоб його подолати, має бути комплекс заходів навчання-перенавчання. Навчання має бути за короткими програмами, те що ми пропонуємо - це прогаами в наших технічних училищах по суті, це ПТУ при центрах зайнятості.
Ми подивилися, що найбільш ефективними є програми 4,5 місяці. І рівень працевлаштування - після них більше 90%. Найбільш популярні програми минулого року - це електрозварювальник тракторист, швеї.
У нас є програма "Ваучур", коли людина, навіть якщо вона працює, але відчуває, що хоче здобути додаткові навики, які допоможуть їй знайти кращу роботу, пристосуватися до змінних умов праці в Україні - цей ваучер дає змогу до 26 тисяч гривень отримати на навчання в школах, які ліцензовані Міносвіти за 70 напрямками. Люди можуть звернутися до центрів зайнятості й отримати цю додаткову кваліфікацію.
по темі
На сьогодні в Україні діє кілька урядових програм підтримки бізнесу, які дають підприємцям доступ до державного фінансування. Це грантові програми "єРобота", "5-7-9", та гранти на переробку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко
Золотовалютні резерви України перевищують $30 млрд. Про це заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко
Сподіватися на швидке та масштабне відновлення України немає підстав. Про це заявив у Facebook фінансовий експерт Ерік Найман. Свою думку він ґрунтує на опублікованому нещодавно прогнозі Міжнародного валютного фонду
Уряд Канади збирається виділити Україні кредит у розмірі 2,4 млрд канадських доларів ($1,78 млрд). Гроші будуть надані через Міжнародний валютний фонд (МВФ), випливає з проекту федерального бюджету на наступний фінансовий рік (починається з 1 квітня)
Група країн-кредиторів України, до якої входять всі держави G7, продовжила мораторій на погашення боргу до 2027 року, допоки діятиме програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги Києву
Український оператор "Укртранснафта" з 1 квітня запланував збільшення тарифу на транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Йдеться про підвищення ставки вдвічі, до 27,2 євро за тонну.