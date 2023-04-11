Верховна Рада звільнила власників нерухомого майна, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, від сплати податку на нерухомість. За відповідний законопроєкт №7632 проголосували 281 народний депутат, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Тепер у у Податковому кодексі буде закріплено норму про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що підтверджується актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування.

Авторка законопроєкту Олена Шуляк прокоментувала:

Ця норма є особливо нагальною в умовах війни, оскільки об'єкти нерухомості могли стати повністю або частково непридатним для використання, а підготовка документів для зміни податкових зобов'язань на такі об'єкти досить тривала. Також відповідно до законопроєкту, фізичні особи звільняються від сплати земельного податку до останнього числа, місяця, в якому завершені бойові дії чи окупація відповідної території.

Звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 - 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Звільнення податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 - 01.01.2023), якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Звільнення від єдиного податку 4-ої групи відбувається з 01.03.2022 року за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, до завершення таких подій.

Норми не поширюється на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація рф яких завершилися до 01.05.2022

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