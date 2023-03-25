Компенсація за зруйноване під час війни житло: що треба знати

Повномаштабна війна росії проти України позбавила нормального житла мільйони людей. Підрахувати точну кількість знищеного майна, коли воєнні дії ще тривають, просто неможливо. Влада пообіцяла забезпечити українців житлом та компенсувати зруйноване майно. Що потрібно знати про саму компенсацію та коли її очікувати - в матеріалі "Подробиць".

Верховна Рада 24 лютого 2022 року прийняла базовий законопроєкт, який дає можливість отримання компенсації українцями, чиє житло зруйнували росіяни. Нині він чекає на підпис президента, і вступить в дію лише через 3 місяці після публікації. За цей час мають напрацювати процедури та дотичні нормативні акти. Втім, зафіксуємо вже наявні правила майбутніх компенсацій.

Хто може отримати компенсацію за зруйноване житло

Видавати компенсацію держава буде за чергою подачі заяв до відповідних органів, проте пріоритетними вважатимуться багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю та 1 і 2 груп (отриманою до війни), учасники бойових дій, люди з інвалідністю отриманою внаслідок війни та особи визнані ветеранами війни.

В якому вигляді будуть надаватися компенсації:

вже готові квартири або будинки;

сертифікат з визначеною сумою на житло. Також, власники сертифікатів зможуть додати суму з власних коштів для покупки житла. Проте скористатись таким сертифікатом зможе лише власник нерухомого майна чи його спадкоємці;

гроші на інвестування чи будівництво квартири, приватного чи дачного будинку, які перераховуватимуться на спеціальний рахунок. власники житла зможуть використати їх для особистих цілей;

якщо будинок належить одразу кільком власникам, то кожен отримає відшкодування відповідно до розміру своєї частки майна.

Розмір компенсації

Сума та вид компенсації залежать від оціночної вартості зруйнованого майна. Огляд такого житла проводитиме спеціальна комісія, яка і вирішуватиме, яку компенсацію надати. Якщо власник зруйнованого житла подасть не повну або не достовірну інформацію, то така комісія матиме право відмовити йому у відшкодуванні.

Всі виплати нараховуватимуться на спеціальні рахунки, з яких можна буде оплатити лише купівлі житлових приміщень. Власники компенсації не матимуть змоги продавати квартири та будинки протягом 5 років. Це зроблено для уникнення шахрайств з виплатами від держави й благодійних організацій.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Для отримання відшкодувань необхідно буде подати заяву та дочекатись її розгляду спеціальною комісією. Потім комісія додатково проводитиме обстеження та оцінку нерухомого майна, а вже після оголошуватиметься рішення про надання компенсації та її суму.

Заяву можна подати:

в електронному вигляді через “Дію”, де проходить фіксування факту руйнування та збір інформації про обсяги зруйнованих будинків;

в письмовому вигляді через органи соціального захисту чи регіональний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У заяві на отримання компенсації необхідно буде зазначити:

Особисті дані власника житла - ПІБ, дату народження та паспортні дані;

Дані про пошкоджений або знищений об’єкт нерухомості - точна адреса, опис та причина пошкодження, копії документів пов’язані з житло та інше;

фотографії руйнувань;

реєстраційний номер про оцінку вартості майна та документи, що підтверджують право на власність житла.

Зафіксувати факт руйнації житла можна онлайн через застосунок "ДІЯ" ще з 2022 року. Втім, всі розгляди таких заяв почнуться лише після розроблення інструкцій та методик оцінки житла.

Для фіксації факту руйнування житла через "Дію" необхідно: знайти розділ "Пошкоджене майно" в послугах та зазначити всю інформацію про зруйнований об’єкт. А також вказати мобільний номер телефону та електронну адресу. Після розгляду заявки подавач заяви матимете змогу переглядати інформацію про зруйноване майно в онлайн-форматі та отримувати сповіщення про подальші дії після підписання закону.