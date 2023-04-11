У Кропивницькому до Великодня показали старовинні писанки, що були притаманні саме цьому регіону. Якими символами наші пращури розписували святкові яйця у центральній Україні - бачила Олена Бринза.

Так майстриня Ірина навчає писанкарству у кропивницькій етнолабораторії. За зразок - старовинні місцеві розписи.

Ірина Михалевич, писанкарка з міста Олександрія:

Цікавою писанкою є ось така писанка, вона представлена з села Плетений Ташлик, називається половина яблука, але на писанці ми бачимо власне яблуню - дерево повністю зображене.

Тло для писанок Кіровоградщини майже завжди чорне, як символ родючої землі. Клиння із зображенням дерева чи чобітка - означає рух сонця.

Ірина Михалевич, писанкарка з міста Олександрія:

А це село Березівка, тут чобітки на писанці, біжать вони по колу, проти сонця і зображують сваргу - це дуже давній символ, але от саме в такому виді, щоб чобітки бігли такої писанки ніде не побачите, тільки в нашій області.

Ці писанки майстриня відтворила завдяки дослідженням краєзнавця Володимира Ястребова.

Ірина Михалевич, писанкарка з міста Олександрія:

Це краєзнавець, який працював в 19 столітті, він був викладачем, науковцем, він разом з учнями збирав писанки по селах. До наших днів дійшло 124 зразки у вигляді малюнків, ескізів, ми можемо за цими малюнками тепер їх відтворювати.

Відтворені старовинні писанки в етнолабораторії відвідувачам показують за допомогою військової амуніції.

Світлана Листюк, кураторка Великоднього проєкту етнолабораторії "Баба Єлька":

Це шоломи бійців третього полку спецпризначення, ось цей посередині, він належав воїну з Кіровоградщини, з Підвисоцької громади, Михайлу Чабану, який загинув на початку бурезня цього року неподалік Оленівки, він був другом нашої родини.

У шоломах писанки виклали на зерні.

Світлана Листюк, кураторка Великоднього проєкту етнолабораторії "Баба Єлька":

Це як символ життя, символ відродження, все одно пройдуть роки, війна закінчиться, ми розмінуємо наші поля, ми засіємо їх пшеницею і життя знову запанує в Україні.

Колекцію зразків старовинних писанок Кіровоградщини майстриня планує розширити, аби зберегти для наступних поколінь Великодні традиції краю.