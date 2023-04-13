Служба безпеки України арештувала майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Загальна сума арештованого перевищує 3,5 млрд гривень. Про це повідомляється у Telegram-каналі Служби безпеки України.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Зазначається, що для уникнення санкцій Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів й держреєстраторів.

Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

Під час обшуків в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів, було вилучено:

документи;

печатки компаній-нерезидентів;

прокремлівську релігійну літературу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - відзначає СБУ.