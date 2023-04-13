У Севастополі лунає стрілянина [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У четвер, 13 квітня, у тимчасово захопленому Севастополі, у Криму, лунають звуки стрілянини. Про це повідомляє Чп / Севастополь.
"Що знову? Стрілянина в Севастополі. Що за постріли?" - запитують у Telegram-каналі.
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