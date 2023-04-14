Голови Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Слов'янська 14 квітня вісім мирних жителів загинули. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, загалом у Слов'янську зафіксували сім місць влучання. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

Хлопчика буквально на очах у мене дістали, був ще живий, у кареті швидкої допомоги, на жаль, помер. Дівчинку 14 років вдалося врятувати. Станом на зараз 21 особа отримала поранення та вісім людей загинули.

За його словами, продовжують надходити повідомлення про те, що людей дістають з-під завалів.

Чиновник додав, що експерти встановлюють збитки, які завдали військові країни-агресора. При цьому вже розгортають штаб та місця, де люди зможуть ночувати та отримати все необхідне.

Кириленко нагадав про необхідність евакуації з Донецької області на тлі таких атак окупантів.