У трьох областях України масштабні підтоплення: порушено транспортне сполучення [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Масштабні підтоплення спостерігаються у Волинській, Рівненській та Черкаській областях.
Сезонне підняття рівня води фіксують в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Підтоплені залишаються близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).
У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тисяч 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: 29 у Чернігівській області та одного - у Київській. Було організовано об’їзд до цих населених пунктів.
Рятувальники з початку робіт відкачали близько 10 тисяч м куб. води з 74 домогосподарств.
по темі
Повінь у Чернігівській області може бути наймасштабнішою за останні 10 років. Влада не виключає евакуацію населення
На території росії мобілізуватимуть за допомогою електронних повісток. Це вказує на підготовку москви до тривалої війни
У Слов'янську Донецької області під завалами житлового будинку, по якому влучила російська ракета 14 квітня, залишаються п'ятеро людей
Російська окупаційна армія за минулу добу здійснила п'ять артилерійських обстрілів Миколаївської області
Контрнаступ ЗСУ відбудеться вже найближчим часом, Сполучені Штати повністю підтримують плани України