Масштабні підтоплення спостерігаються у Волинській, Рівненській та Черкаській областях.

Сезонне підняття рівня води фіксують в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Підтоплені залишаються близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тисяч 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: 29 у Чернігівській області та одного - у Київській. Було організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальники з початку робіт відкачали близько 10 тисяч м куб. води з 74 домогосподарств.