У Франції у натовп влетів автомобіль: багато постраждалих [ Редагувати ]
В місті Бордо Франції автомобіліст на великій швидкості в'їхав у натовп. Шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні травми. Про це повідомляє місцеве видання France Bleu.
Згідно з попереднім розслідуванням, чоловік не впорався з керуванням.
Інцидент стався під час перегонів. Автомобіль вилетів на повній швидкості на повороті внаслідок чого в'їхав у натовп глядачів. Правоохоронці затримали чотирьох людей - водія автомобіля, та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.
Двоє 18-річних людей отримали сильні поранення внаслідок інциденту. Обох було госпіталізовано.
France.Bordeaux. pic.twitter.com/PAvt7X8nRd— Budisantoso (@Budisan49625819) April 15, 2023
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