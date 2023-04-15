Ракетний удар по Слов’янську: Зеленський розповів про загибель маленького хлопчика [ Редагувати ]
російські окупанти вчора, 14 квітня, пошкодили понад 50 житлових будинків у Слов'янську за допомогою ракетного удару.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"У Слов'янську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків - ще тіла загиблих, на жаль", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що з понад 50 пошкоджених російськими окупантами будинків 30 - багатоквартирні.
При цьому глава держави нагадав, що наразі відомо про понад 20 поранених та 11 загиблих внаслідок ворожого ракетного удару.
"Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких. Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати та забувати", - наголосив президент.
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