російські окупанти вчора, 14 квітня, пошкодили понад 50 житлових будинків у Слов'янську за допомогою ракетного удару.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"У Слов'янську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків - ще тіла загиблих, на жаль", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що з понад 50 пошкоджених російськими окупантами будинків 30 - багатоквартирні.

При цьому глава держави нагадав, що наразі відомо про понад 20 поранених та 11 загиблих внаслідок ворожого ракетного удару.

"Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких. Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати та забувати", - наголосив президент.