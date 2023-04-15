Вони однією рукою сіють, іншою - збирають допомогу Збройним Силам України. Це про українських аграріїв. Зараз в фермерів обмаль часу - весняно-польові роботи. Тим не менш, вони ані на мить не припиняють волонтерити: передають на фронт автівки, харчі та амуніцію. Як це відбувається на Одещині - бачили наші кореспонденти.

В аграріїв на півночі Одещини - гаряча пора: готують поля під посів ярих культур. Вносять добрива, засоби захисту - та за кілька тижнів почнуть сіяти. Щодо озимих сходів - роблять обережні прогнози: адже хоч дощі й були - вологи у ґрунті все одно недостатньо.

Євген Дяченко, головний агроном агропідприємства:

На зараз маємо вже відновлення весінньої вегетації: азотні добрива ми внесли, підживлення в нас завершені. На зараз маємо гарну, розкущену пшеницю - в середньому маємо десь по три стебла, тому це дуже гарний початок: в принципі, від погоди буде залежати, що в нас буде далі.

При цьому якось потрібно зберегти і торішній врожай! Хоча Зернова угода і працює - росія продовжує заважати експорту українського збіжжя. Тому у сховищах й досі - гори кукурудзи, горіхів та пшениці.

Пані Олена - завідує місцевим током. Зовні - весела, але в очах - тривога. Свого сина жінка вже рік не бачила. Як і чимало інших працівників підприємства - він зараз не боронить плугом землю, а боронить Україну - зі зброєю в руках.

Олена Островська, завідувачка током агропідприємства:

Ну, мій син пішов з першого дня - самовільно: без повістки, без нічого - і по сьогоднішній день він в гарячих точках. Я горжусь своїм сином, що в мене такий син. Бажаю йому здоров'я, щоб він вернувся додому - і всі діти вернулись.

Тож навколо допомоги захисникам тут згуртувалися всі: від менеджерів - до трактористів з доярками.

Любомир Борсукевич, інженер агропідприємства:

Чому - тому що в нас дуже багато на сьогоднішній день переселенців, які розказують, які бачили це наживу - тому краще, мабуть, допомогти на передовій зараз, ніж оце все прийде до нас, не дай Боже. Кожен господар хоче зробити свій внесок: як не в допомозі з продуктами, то в допомозі з дизпаливом, в допомозі тієї ж самої техніки, якої не вистачає в ЗСУ.

Ось і сьогодні підрозділу Нацгвардії хлібороби придбали три автомобілі та два тепловізори. Загалом, автівки місцеві фермери передають Збройним Силам щотижня.

Михайло Лазаренко, голова Подільської районної державної адміністрації:

Один український філософ сказав, що потрібно любити свою Україну до глибини свого карману - ось цим і висказується все. Сьогодні фермери - я можу сказати відповідально, що чим менший фермер - тим більше допомагає, ніж великий холдинг - це ми не зовсім бачимо.

За машинами хлопці приїхали самі з передової - зі Слов'янська. Вдячні за підтримку та зазначають: війну виграють не лише військові, а й весь народ.

Позивний "Опер", військовослужбовець Національної гвардії України:

Кожна людина, навіть якщо вона не може взяти в руки зброю і захищати, але кожен на своєму якомусь невеличкому напрямку намагається допомогти тим, чим він може - це дуже позитивно і повірте: на моральномурівні це дуже підтримує військовослужбовців. І тому я впевнений, що все в нас вийде.

А наостанок, фермери подарували бійцями місцеві традиційні вироби - віники. Символічно. Щоб якнайшвидше вичистили українську землю від загарбницької нечисті.