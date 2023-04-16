У Сумській області евакуювали майже сотню пацієнтів психоневрологічного інтернату через влучення російської авіабомби. Про це повідомило ГУ ДСНС України.

У вечері 15-го квітня до рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого авіаційного удару, завданого по одному з населених пунктів Шосткинського району, значних пошкоджень зазнала будівля психоневрологічного інтернату.

До місця події негайно прибули рятувальники, які приступили до проведення пошукових робіт. Людей під завалами не було виявлено.

Паралельно проводились заходи по евакуації підопічних даної установи. Більше ста людей, які могли самостійно пересуватись, рятувальники разом з персоналом закладу, посадили в автобуси та перевезли в більш безпечне місце.