Окупанти завдали авіаудару по психоневрологічному інтернату на Сумщині (відео) [ Редагувати ]
У Сумській області евакуювали майже сотню пацієнтів психоневрологічного інтернату через влучення російської авіабомби. Про це повідомило ГУ ДСНС України.
У вечері 15-го квітня до рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого авіаційного удару, завданого по одному з населених пунктів Шосткинського району, значних пошкоджень зазнала будівля психоневрологічного інтернату.
До місця події негайно прибули рятувальники, які приступили до проведення пошукових робіт. Людей під завалами не було виявлено.
Паралельно проводились заходи по евакуації підопічних даної установи. Більше ста людей, які могли самостійно пересуватись, рятувальники разом з персоналом закладу, посадили в автобуси та перевезли в більш безпечне місце.
Рашисти завдали удару керованою бомбою близько 22:40 15 квітня, повідомило Оперативне командування "Північ".
Внаслідок цього був частково зруйнований психоневрологічний інтернат у селищі міського типу Свеса Шосткинського району. Дві людини отримали трави, повідомила Сумська ОВА.
За словами селищного голови Сергія Киркача, в інтернаті перебували 167 пацієнтів.
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