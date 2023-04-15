Окупанти обстріляли з міномету прикордоння Сумської області [ Редагувати ]
У суботу зранку, 15 квітня, окупанти обстріляли з міномету прикордоння Сумської області. Про це повідомляє ОК "Північ".
З 06:47 до 07:00 було зафіксовано 11 приходів в районі села Бунякіне, ймовірно з міномету 120 мм.
При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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