У Фінляндії запустили найбільший в Європі ядерний реактор [ Редагувати ]
Третій енергоблок АЕС "Олкілуото" у Фінляндії почав регулярне вироблення електроенергії. Це найбільший в Європі атомний реактор потужністю 1600 мегават (МВт), повідомив власник об'єкту Teollisuuden voima (TVO).
У роботу АЕС запустили о 2:00 за місцевим часом (збігається з Києвом). У компанії повідомляли, що майже 30% електроенергії Фінляндії вироблятиметься на "Олкілуото".
АЕС "Олкілуото" знаходиться в Західній Фінляндії. Перші два реактори виробляють 16% споживаної енергії. Терміни запуску третього енергоблока неодноразово переносились, спочатку його планували на 2009 рік.
Зрештою третій енергоблок станції вирішили збудувати у 2022 році. Вартість його будівництва у процесі зросла з 3 млрд євро до 9 млрд євро.
Енергоблок підключили до електромережі в пробному режимі 13 березня 2022 року. Термін експлуатації АЕС "Олкілуото" - щонайменше 60 років.
Нагадаємо, напередодні три останні працюючі АЕС у Німеччині - "Ізар-2", "Неккарвестхайм-2" і "Емсланд" - відключили від енергомережі.
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