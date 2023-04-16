У Німеччині відключили три останні АЕС [ Редагувати ]
Три останні працюючі АЕС у Німеччині - "Ізар-2", "Неккарвестхайм-2" і "Емсланд" - відключили від енергомережі. Про це повідомило німецьке інформагентство DPA з посиланням на компанії-операторів АЕС.
Голова робочої групи з нагляду за АЕС при Міністерстві навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Герріт Ніхаус заявив:
Ми працюємо відповідно до букви закону, і тут однозначно продовження роботи реактора з 16 квітня було б кримінальним злочином.
АЕС "Неккарвестхайм-2" у федеральній землі Баден-Вюртемберг відключили від електромережі останньою. Це сталося о 23:59 за місцевим часом 15 квітня (0:59 за київським часом).
У 2011 році - після аварії на АЕС "Фукусіма-1" в Японії - канцлер Німеччини Ангела Меркель ухвалила рішення про відмову від атомної енергетики і поступове закриття всіх 17 АЕС.
Останні станції мали відключити до 1 січня поточного року, але терміни експлуатації продовжили до 15 квітня через вторгнення росії в Україну та припинення поставок російських енергоносіїв.
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