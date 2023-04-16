Три останні працюючі АЕС у Німеччині - "Ізар-2", "Неккарвестхайм-2" і "Емсланд" - відключили від енергомережі. Про це повідомило німецьке інформагентство DPA з посиланням на компанії-операторів АЕС.

Голова робочої групи з нагляду за АЕС при Міністерстві навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Герріт Ніхаус заявив:

Ми працюємо відповідно до букви закону, і тут однозначно продовження роботи реактора з 16 квітня було б кримінальним злочином.

АЕС "Неккарвестхайм-2" у федеральній землі Баден-Вюртемберг відключили від електромережі останньою. Це сталося о 23:59 за місцевим часом 15 квітня (0:59 за київським часом).

У 2011 році - після аварії на АЕС "Фукусіма-1" в Японії - канцлер Німеччини Ангела Меркель ухвалила рішення про відмову від атомної енергетики і поступове закриття всіх 17 АЕС.

Останні станції мали відключити до 1 січня поточного року, але терміни експлуатації продовжили до 15 квітня через вторгнення росії в Україну та припинення поставок російських енергоносіїв.