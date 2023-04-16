У Києві в озері виловили рибу-гіганта (відео) [ Редагувати ]
У Києві рибалка за допомогою звичайної вудки та гака виловив величезну рибу на озері Райдужне на лівому березі столиці.
Кадри з приголомшливим уловом 16 квітня опубліковано у місцевих пабліках.
На ролику можна побачити, як рибалка заходить у воду майже до пояса, підтягуючи спінінгом свою здобич, після чого гаком витягає його на берег.
За процесом спостерігає інший рибалка, і після того, як рибу-гіганта благополучно "забагрили", обидва приступають до "запаковки" улову. Киянам вдалося виловити, зважаючи на все, дуже великого товстолобика (маса цієї риби може досягати 40 кг, а довжина дорослої особини - близько одного метра).
Те, що відбувалося, зняли на камеру перехожі, і за кадром чути здивовані вигуки очевидців.
"Ого! Ого!" - не стримує емоції дівчина, яка стала свідком такого чималого вилову.
"Величезну рибу виловили в озері Райдужне щойно. Це 2023 рік, можливо все!" - йдеться у підписі до відео.
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