У Києві рибалка за допомогою звичайної вудки та гака виловив величезну рибу на озері Райдужне на лівому березі столиці.

Кадри з приголомшливим уловом 16 квітня опубліковано у місцевих пабліках.

На ролику можна побачити, як рибалка заходить у воду майже до пояса, підтягуючи спінінгом свою здобич, після чого гаком витягає його на берег.

За процесом спостерігає інший рибалка, і після того, як рибу-гіганта благополучно "забагрили", обидва приступають до "запаковки" улову. Киянам вдалося виловити, зважаючи на все, дуже великого товстолобика (маса цієї риби може досягати 40 кг, а довжина дорослої особини - близько одного метра).

Те, що відбувалося, зняли на камеру перехожі, і за кадром чути здивовані вигуки очевидців.

"Ого! Ого!" - не стримує емоції дівчина, яка стала свідком такого чималого вилову.

"Величезну рибу виловили в озері Райдужне щойно. Це 2023 рік, можливо все!" - йдеться у підписі до відео.