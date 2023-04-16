На півдні Китаю сталася масштабна лісова пожежа [ Редагувати ]
На південному заході Китаю в провінції Юньнань сталася масштабна лісова пожежа. Її намагаються загасити понад 1400 осіб, включно з пожежниками і співробітниками поліції.
Пожежа спалахнула в селі Гуаньчжуан під містом Аннінг.
Для гасіння пожежі було залучено 56 водовозів і машин, а також вертольоти.
Наразі повідомлень про жертви не надходило. Причину пожежі все ще розслідують.
Тим часом напередодні пожежники загасили ще одну лісову пожежу, яка вирувала з вівторка в місті Юйсі, також у провінції Юньнань.
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