На південному заході Китаю в провінції Юньнань сталася масштабна лісова пожежа. Її намагаються загасити понад 1400 осіб, включно з пожежниками і співробітниками поліції.

Пожежа спалахнула в селі Гуаньчжуан під містом Аннінг.

Для гасіння пожежі було залучено 56 водовозів і машин, а також вертольоти.

Наразі повідомлень про жертви не надходило. Причину пожежі все ще розслідують.

Тим часом напередодні пожежники загасили ще одну лісову пожежу, яка вирувала з вівторка в місті Юйсі, також у провінції Юньнань.