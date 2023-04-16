Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні, передає "Німецьке радіо".

Міністерство внутрішніх справ Німеччини надало інформацію щодо отриманих даних про воєнні злочини у відповідь на запит депутата від ХДС Гюнтера Крінгса.

Згідно з інформацією, дані щодо російсько-загарбницької війни надходили від українських біженців з війни або від німецького населення. BKA підтримав українських слідчих, закупивши та надавши матеріали для судово-медичної роботи.

У 2022 році BKA закупило обладнання - наприклад, для захисту доказів і документації - на суму понад 11,5 мільйона євро і передало його українській владі.