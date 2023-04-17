У росії опозиціонера Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років позбавлення волі [ Редагувати ]
Московський міський суд засудив опозиційного політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму.
Кара-Мурзу судили за трьома статтями Кримінального кодексу - про поширення "фейків" про російську армію, про діяльність "небажаної" організації (через співпрацю з фондом "Открытая Россия") та про "державну зраду".
Звинувачення вимагало для політика саме такого покарання - 25 років позбавлення волі.
Покарання призначили шляхом часткового складання термінів - 7 років у справі про "фейки", 3 роки у справі про "небажану" організацію та 18 років у справі про "держзражду".
Слухання проходили у зачиненому режимі через гриф "таємно". Володимир Кара-Мурза відмовився визнати себе винним.
Адвокати обвинуваченого розповідали, що у політика за рік, який він провів під арештом, різко погіршився стан здоров'я, він схуд у СІЗО на 22 кілограми.
У Кара-Мурзи діагностовано полінейропатію нижніх кінцівок - такий діагноз входить до списку захворювань, які перешкоджають відбуванню покарання. Ця хвороба, ймовірно, стала наслідком отруєнь Кара-Мурзи у 2015 та 2017 роках.
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