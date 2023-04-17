російські окупанти знищують екосистему Азовського моря. Через необережне "будівництво" у місті може трапитись масова загибель риби.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти розпочали будівництво недолугого перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відбувається нерест. Такі дії окупантів не дозволяють збільшуватися популяції риби не лише у річці, але і в Азовському морі. росіяни керуються застарілими методичками радянських часів, де питанням екології ніколи не були у пріоритеті.

"Окупанти свідомими діями знищують екосистему річки та Азовського моря. Після деокупації одним з серйозних викликів буде вирішення екологічних проблем в місті. Забруднення ґрунту, річок та стихійні сміттєзвалища в середині Маріуполя. Це лише те, що ми розуміємо зараз. Яка ситуація насправді - це ще відкрите питання", - мер Маріуполя Вадим Бойченко.