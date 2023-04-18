Вони тренуються, аби звільнити українську землю: як проходить вишкіл бригади "Спартан" [ Редагувати ]
Вони тренуються, аби звільнити кожен метр української землі. Штурмові бригади "Гвардії наступу" продовжують формувати резерви й проводити навчання добровольців. Як саме проходить вишкіл бійці й новобранці бригади "Спартан"?
Усі вони - добровольці. І готові захищати свою Батьківщину. Дехто навіть ніколи не тримав зброю в руках.
Вадим Гладков, командир 3 бригади оперативного призначення "Спартан":
З початку були кадрові військові, які пішли або на пенсію, або з якихось певних причин покинули лави Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції. Потім доєдналися добровольці, які виявили бажання захищати нашу країну.
Основа тренувань - це теорія і багато практики.
Антон Шестаков командир роти оперативного призначення бригади "Спартан":
Тренування проходили в декілька етапів. Спочатку були індивідуальні тренування, базові навички володіння зброєю, спорядження магазинів. Потім загальновійськова підготовка, підготовка з топографії, з орієнтування на місцевості, стрілецькі навчання, спеціальна підготовка.
Павло, позивний "Паштет", командир взводу роти розвідки спеціального призначення бригади "Спартан":
Досить багато добровольців в моєму підрозділі, які прийшли з дуже високим рівнем мотивації захищати та боронити свою країну. Тренування у нас проходять на полігонах, в аудиторіях, багато теорії та дуже багато практики. Вводимо нові "фішки", намагаємося йти "в ногу з часом".
Тренування проходять і у складі підрозділів.
Добровольці проходять ту саму підготовку, що і контрактні військовослужбовці.
Вадим Гладков, командир 3 бригади оперативного призначення "Спартан":
Штурмові дії - це досить складний маневр, досить складна робота, яка потребує навченості особового складу, загартування духу і розуміння, що далі треба робити. Стримувати позиції трошечки тактично легше.
Сергій, позивний "Москаль", командир взводу роти розвідки спеціального призначення бригади "Спартан":
Під час контрнаступу, напевно, найбільша складність - це те, що ворог завжди знаходиться в найвигіднішому положенні, тому що він обороняється і потрібно зайняти його позиції, вибити й переламати першу лінію оборони - це найскладніше.
Антон Шестаков, командир роти оперативного призначення бригади "Спартан":
Це робота не для кожного, але всі хто тут, вони знають для чого вони тут і готуються для того, щоб успішно виконати поставлені задачі.
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