4 мільйони гривень на підтримку України та наших Збройних сил. Стільки виступи зібрали завдяки благодійному концертному туру українського рок-гурту "Бумбокс" та волонтерів одного з найбільших у США благодійних фондів. Музиканти побували в кількох містах Сполучених Штатів та Канади. Більше про сам тур і про те, що вже придбали в нашому сюжеті.

Сан-Франциско, Маямі, Нью-Йорк, Торонто, Лос-Анджелес, Ванкувер - 16 концертів за 28 діб. Їх всюди зустрічали оплесками. Рок-гурт "Бумбокс" нещодавно повернувся із заокеанського концертного туру. І не з "пустими руками", адже тур - благодійний.

Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс":

Нам вдалося закумулювати якусь фантастичну суму - десь понад 100 000 доларів. Всі кошти, без винятку, підуть на те, щоб фонд міг і надалі постачати війську безпілотні апарати й ще різні речі. Зараз мова іде про пікапи-тракенси. Це великі такі вантажівки, які необхідні.

Аукціони під час концертів проводили волонтери одного із найбільших у США благодійних фондів, що співпрацює з українськими артистами.

Володимир Оленський, ведучий аукціонів, представник Благодійного фонду (США):

На концертах з гуртом "Бумбокс" я провів аукціони, на яких продавав найрізноманітніші речі, починаючи від картин із підписом Валерія Залужного, а також особисті речі Андрія Хливнюка. Я з успіхом худі продав за 10 тисяч доларів. Також футболка Андрія Хливнюка, яку йому подарував режисер фільму "Черкаси", ми продали за 20 тисяч доларів.

І ось результат. 10 новеньких пікапів, які придбали за отримані від туру кошти.

Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс":

Як ви розумієте, зайвого хлопці не просять, тільки найнеобхідніше, те що по штату не йде, тому що ми більш-менш забезпечені штатно, а є позаштатні речі, які допомагають виконувати завдання. Я був вражений дуже і дуже, яка робота ведеться через океан і наскільки люди вмотивовані, наскільки люди вірять в перемогу, і що вони для неї роблять.

10 пікапів уже найближчим часом поїдуть в Україну. А загалом за рік війни американський благодійний фонд, заснований українцями з Чикаго, зміг зібрати близько 40 млн доларів на допомогу Збройним силам України.