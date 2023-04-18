У вівторок, 18 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка Юлія Гришина розповіла про те, як вступити до ВНЗ дітям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та за кордоном.

На окупованих територіях

Це дуже важливе питання. Фактично вже розпочалась вступна кампанія. Йде реєстрація на національний мультипредметний тест. В нас є 2 особливо важливі категорії. Якщо говорити про дітей з тимчасово окупованих територій. Ми повинні зробити все, щоб вони мали можливість вступити до українських закладів освіти. Тому для них вже другий рік буде передбачена можливість складання дистанційного вступу в українські університети без складання мультипредметного тесту, оскільки ми не можемо там провести, а вони не можуть виїхати. У цьому році цей дистанційний вступ вдосконалено. Він буде більш простіший.

За кордоном

Так само, необхідно надати їм можливість вступити в українські університети. Для цього минулого року була залучена 21 країна, де було створено тимчасові центри тестування. У цьому році це вже 28 країн. Можна подивитись на сайті, де у якому місті є такий центр, зареєструватись там. Реєстрація йде 9 травня.