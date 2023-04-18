Збитків на понад 78 мільярдів гривень уже зазнала Миколаївщина від початку великої російсько-української війни. Екологи щодня фіксують злочини країни-агресорки проти довкілля. В майбутньому переконані, що притягнуть винних до відповідальності. Та щоб природа відновилася, знадобиться не одне десятиліття. Як уже зараз намагаються зарадити знищенню лісів у регіоні - з'ясувала Марина Михайловська.

Це буде здоровий гарний горіх.

Дощ висадці не завада. Людям працювати важко, а от для саджанців горіха кращих умов не знайти.

Антоніна Чикачова, головний лісничий філії "Вознесенське лісове господарство":

Погода сприяє не лише сьогодні, а й наступні 2 тижні. Тут рівень вологи в грунті такий,що не може не прижитися, приживеться однозначно. Будемо сподіватися, що наша сьогоднішня робота буде вдалою.

Для нового гаю обрали порожню галявину на півночі Миколаївщини, під Вознесенськом. На чотирьох гектарах лісівники висаджують 2000 саджанців горіха волоського. Завдяки благодійникам їх вдалося врятувати із розплідника на Херсонщині.

Олександр Грицай, директор Південного лісового офісу:

З Херсону евакуйовували людей, і була плантація горіха. І її евакуювали, бо вона в безпосередній близькості до бойових дій. І була можливість евакуювати дерева і пересадити їх в більш безпечне місце у Вознесенську.

Волоські горіхи не лише зможуть забезпечити кормом диких тварин із сусідніх лісів, а й неабияку користь матимуть для довкілля.

Антоніна Чикачова, головний лісничий філії "Вознесенське лісове господарство":

Ця рослина має гарну розгалужену кореневу систему, ажурну широку крону. Це допоможе запобігти ґрунтовим та вітровим ерозіям і покращить екологічний стан на території, де вона буде висаджена.

Через кліматичну специфіку півдня, лісів на Миколаївщині не так багато. До того ж вони неабияк постраждали від бойових дій. Лише у Вознесенському районі частину насаджень для бліндажів вирубали росіяни, коли рік тому намагались просунутися на Миколаїв. Подекуди рослинність постраждала від обстрілів.

Олександр Грицай, директор Південного лісового офісу:

Було в одному лісництві у нас прильот бомби, була знищена частина соснового лісу. Але він уже 3 березня ьув висаджений. Як раз була річниця, як у впала там бомба.

Загалом на Миколаївщині від початку повномасштабного російського вторгнення вигоріло понад 3000 тисячі гектарів лісу. Але це не просто втрата деревини, запевняють екологи. Вогонь знищує цілі екосистеми. Під час бойових дій у повітря та ґрунт потрапляють небезпечні речовини.

Яна Майборода, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу:

На жаль, наслідки в нас дуже страшні. Постраждала екологія взагалі, і атмосфера, і вода, і земля. На жаль, ми не знаємо наслідків, які будуть через 5-10 років.

Лісники кажуть: необхідно не лише відновити втрачене, а і збільшувати площі молодняка. Вцілому на Миколаївщині цього року планується засадити листяними та хвойними лісами дві тисячі шістсот гектарів. І це рекордний показник за більш ніж півстоліття.