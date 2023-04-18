Повномасштабна війна диктує нові умови на полі бою для українських снайперів. На передовій ворог полює на них, як може. Використовує безпілотники, артилерію, танки, міномети, штурмує вогневі точки наших захисників. Як українські стрільці дають відсіч ворогу - дивіться в нашому сюжеті.

Вони повинні виявляти максимальну витримку та холоднокровність за будь-якої погоди.

Адже успіх виконання бойового завдання залежить не лише від їхнього вміння влучно стріляти, а й від навику ігнорувати будь-які подразники - зовнішні та внутрішні.

Олександр, снайпер Національної гвардії України:

Чому ми навчилися, так це контролювати свої емоції. Це - найважливіше в снайпінгу. Бо якщо ти не будеш контролювати свої емоції, то не зможеш правильно обробити спуск. І загалом швидко та правильно прийняти рішення.

І це важливо, бо для ворога снайпери - одна з пріоритетних цілей. Росіяни використовують усі можливі інструменти, щоб ліквідувати наших влучних стрільців.

Олександр, снайпер Національної гвардії України:

Основне те, що в небі з'явилося багато БПЛА. Це заважає нашій професійній роботі. Нас же видно, коли ми рухаємось, а нам потрібно якось заходити на місце роботи.

Богдан, снайпер Національної гвардії України:

Противник пішов з дуже добре обладнаних своїх позицій. Частіше став показуватися, ледь не в повний зріст. Його стало легше діставати, здавалося б, але для кожного снайпера є проблема - це артилерія. Не дає нам спокійно працювати, але знаходимо способи. Намагаємось якось обдурити, вирахувати час.

На передовій роботи у снайперів вистачає щодня.

Олександр, снайпер Національної гвардії України:

Снайпери - це не тільки професійні стрільці, які завжди влучають в ціль, а це також і розвідники. Виявити міномет ворога, виявити ПТУР, виявити техніку ворога, передати координати. Це іноді навіть набагато важливіше, ніж просто зробити правильний постріл і знищити ціль.

І щоразу будь-яке завдання снайпер має виконати з ювелірною точністю.

Богдан, снайпер Національної гвардії України:

Свої відпрацювання я принципово не рахую, всі мої знайомі - також. Не хочеться нести за собою такі речі, як скільки я вбив, поранив. Це не коректно - робити зарубки на прикладах. У будь-якому разі ми знищуємо живих людей.

Але снайпери добре розуміють - ці люди прийшли на нашу землю не з добрими намірами. І тому головна задача кожного бійця - продовжувати боронити батьківщину.

Богдан, снайпер Національної гвардії України: