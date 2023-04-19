На Одещині зенітники вночі збили 10 з 12 "Шахедів" [ Редагувати ]
Російські війська вночі 19 квітня атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе Shahed. Зенітники Сил оборони знищили 10 із 12 ворожих "пташок". По це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Повторну атаку "шахедами" у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину. Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".
Оперативне командування "Південь" повідомило, що внаслідок повітряної атаки є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди не постраждали.
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