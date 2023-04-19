Ватажок окупаційної влади Херсонської області володимир сальдо наказав вилучати човни у населення регіону. Про це він заявив на засіданні, передає ТАСС.

На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным.

Власникам реквізованих човнів, які використовували їх як засоби виробництва, обіцяють сплати компенсацію їхньої вартості, а також повне повернути "через певний час".

В анексованій Херсонській області (як і в інших анексованих регіонах) відповідно до указу путіна діє режим воєнного стану. Він, зокрема, дозволяє вилучати у населення транспортні засоби для потреб військових.