Ватажок окупаційної влади Херсощини наказав відбирати човни у населення [ Редагувати ]
Ватажок окупаційної влади Херсонської області володимир сальдо наказав вилучати човни у населення регіону. Про це він заявив на засіданні, передає ТАСС.
На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным.
Власникам реквізованих човнів, які використовували їх як засоби виробництва, обіцяють сплати компенсацію їхньої вартості, а також повне повернути "через певний час".
В анексованій Херсонській області (як і в інших анексованих регіонах) відповідно до указу путіна діє режим воєнного стану. Він, зокрема, дозволяє вилучати у населення транспортні засоби для потреб військових.
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