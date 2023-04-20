Ядерні держави "Великої сімки" - Британія, США, Канада, Японія та Франція - оголосили про створення особливого альянсу, мета якого - викинути росію зі світового ринку атомної енергетики. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив політичний аналітик, експерт з ядерного озброєння Олександр Кочетков.

П'ять країн на чолі з Японією створили Альянс зі стратегічною метою. Тобто одразу відмовитись від російського ядерного палива неможливо, тому що "Росатом" на відміну від "Роснафти" та "Газпрому" він таки комерційно і бізнесово успішна корпорація. Він має понад 400 підприємств атомних, він є лідером щодо побудови нових реакторів. Тримає десь 34% ринку побудови нових реакторів. Але він ще триває 40% ринку збагаченого урану і 13% - безпосередньо ядерного палива.

Одними з головних покупців ядерного палива є Сполучені Штати, а більше всього купує Франція. Цей альянс спрямований на те, щоб самим цим країна - потужним, розвиненим - позбавитися такої залежності від росії.

Починають з себе, далі поширюватимуть такий свій тиск на інші країни, але ми абсолютно чітко розуміємо, що такі країни як Індія та Китай все одно будуть закуповувати російське ядерне паливо. Це буде як з нафтою та газом - воно дешеве там дуже.

Десь близько 20 країн ядерне паливо виробляють, але у всіх воно дорожче, ніж у росії.