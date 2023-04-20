Держави "Великої сімки" домовились посунути російський атомний сектор - Кочетков (ексклюзив) [ Редагувати ]
Ядерні держави "Великої сімки" - Британія, США, Канада, Японія та Франція - оголосили про створення особливого альянсу, мета якого - викинути росію зі світового ринку атомної енергетики. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив політичний аналітик, експерт з ядерного озброєння Олександр Кочетков.
П'ять країн на чолі з Японією створили Альянс зі стратегічною метою. Тобто одразу відмовитись від російського ядерного палива неможливо, тому що "Росатом" на відміну від "Роснафти" та "Газпрому" він таки комерційно і бізнесово успішна корпорація. Він має понад 400 підприємств атомних, він є лідером щодо побудови нових реакторів. Тримає десь 34% ринку побудови нових реакторів. Але він ще триває 40% ринку збагаченого урану і 13% - безпосередньо ядерного палива.
Одними з головних покупців ядерного палива є Сполучені Штати, а більше всього купує Франція. Цей альянс спрямований на те, щоб самим цим країна - потужним, розвиненим - позбавитися такої залежності від росії.
Починають з себе, далі поширюватимуть такий свій тиск на інші країни, але ми абсолютно чітко розуміємо, що такі країни як Індія та Китай все одно будуть закуповувати російське ядерне паливо. Це буде як з нафтою та газом - воно дешеве там дуже.
Десь близько 20 країн ядерне паливо виробляють, але у всіх воно дорожче, ніж у росії.
Експерт розповів, що на початок війни в Україні було щонайменше 30% реакторів в яких працювали так звані російські ТВЕЛи - тепловидільні елементи на АЕС.
У 2019 році відмовились, домовились з американської фірмою Westinghouse, яка зараз значною мірою належить японській фірмі Toshiba. Яка має єдине представництво на весь світ, яке розташоване в Швеції, як може виробляти ТВЕЛи, які підходять для пострадянських реакторів.
Тобто моментально розширити це підприємство, щоб моментально витіснити те, що виробляє новосибірський завод ТВЕЛів - нереально. Україна встигла. Ми там на першому місці. Інші країни змушені вставати в чергу.
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