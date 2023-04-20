Російську атомку - теж під санкції. Німеччина наполягає на запровадженні економічних обмежень проти російської ядерної енергетики. Берлін закликає ЄС зробити це вже у межах наступного, одинадцятого, пакету санкцій. Усе через мільйонні прибутки країни-агресорки, які та отримує з ядерного сектору. Які шанси, що обмеження будуть запроваджені? Та чи є інші засоби викинути росію зі світової атомної енергетики? Про все - в матеріалі наших журналістів.

Вдарити по росії ядерними санкціями. Такі заяви вже майже тиждень лунають з Німеччини. За обмеження виступає тамтешній міністр економіки Роберт Хабек.

Росія спеціально використовує залежність в енергетичному секторі як засіб тиску. Тому федеральний уряд говорив з Європейською комісією щодо включення цивільного ядерного сектора. Це має бути частиною наступного пакету санкцій.

Попри повномасштабний напад на Україну, країна-агресорка продовжує транспортувати до Європи уран для атомних електростанцій. Серед споживачів - Франція, Бельгія, Швейцарія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія та Словаччина. В німецькому уряді впевнені: цьому треба покласти край.

Ми пройшли довгий шлях у багатьох галузях, включно з енергетикою. Атомний сектор залишається відкритим питанням. Не можна виправдати те, що цій сфері все ще надаються преференції. Ядерні технології є надзвичайно чутливою сферою, і Росія більше не може вважатися тут надійним партнером. Повинні бути перехідні періоди. Але важливо, щоб ми почали і не ухилялися від рішучих дій.

Рішучіші заходи підтримують і в Британії. Бо ж росія продовжує заробляти на "ядерці" шалені гроші.

За даними російської митниці, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія - через треті сторони - експортувала товарів і матеріалів, пов'язаних з ядерною енергетикою, на суму трохи більше 1 мільярда доларів США."

Тому ядерні держави Великої сімки - Британія, США, Канада, Японія та Франція - оголосили про створення особливого альянсу. Його мета - викинути росію зі світового ринку ядерної енергії.

П'ять країн використовуватимуть ресурси і можливості своїх секторів цивільної атомної енергетики, щоби підірвати контроль Росії над ланцюжками поставок... Цю угоду буде використано як основу для повного витіснення Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це слід якнайшвидше, щоби позбавити Путіна коштів для фінансування варварської атаки на Україну.

Оголошення "полювання на священну корову росіян" - вітають в українському Міністерстві енергетики.

Рішення множить на нуль 20 років зусиль путіна, який нарощував присутність "Росатому" у постачанні збагаченого урану, у будівництві та обслуговуванні реакторів... Витіснити їх з цього ринку швидко не вийде. Але якщо полювання почалося - втриматися на ринку росіянам не вийде також.

Водночас для нашої країни - це нові можливості.

У нас є спеціалісти, які можуть замінити російських, є унікальний досвід переходу з російського палива на американське, є досвід побудови сховищ відпрацьованого палива, є навіть уранове родовище, хоч ним особливо ніхто не займався останнім часом.

Вже завтра стане відомий зміст нового пакету санкцій проти росії. І зокрема - чи будуть в ньому ядерні обмеження проти країни-агресорки. Окрім Німеччини, "забанити" російську ядерку закликають Польща, Литва, Латвія та Естонія. Втім, для запровадження будь-яких санкцій необхідна згода всіх країн ЄС. А наразі проти обмежень на російську атомну енергетику виступає Угорщина.