Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що операції Збройних сил України на території росії є цілком прийнятними в умовах загарбницького нападу рф на нашу країну. Про це повідомляє Zeit.

Він зазначив, що для сторони, на яку напали, цілком прийнятно проникати на територію ворога, щоб, зокрема, перекрити йому шляхи постачання.

Поки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, вам доведеться це прийняти. Неохоче, але це частина цього, щоб, наприклад, відрізати шляхи постачання.

Водночас міністр дав зрозуміти, що Захід, ухвалюючи рішення про постачання зброї Україні, повинен пам’ятати про те, як буде вестися війна.

Якщо Україна вимагає певних типів бомб, які заборонені в усьому світі, то треба сказати "ні".

Зазначимо, що Україна просила у партнерів касетні боєприпаси та фосфорну запалювальну зброю.