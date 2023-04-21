На Донеччині знайшли 500-кілограмову бомбу [ Редагувати ]
Окупанти неодноразово скидали на Федорівку на Донеччині авіабомби. Одна з них не розірвалася і досі лежить на стадіоні сільської школи. Про це повідомляє "Громадське" у сюжеті про цивільних на лінії вогню.
Відзначається, що село у Бахмутському районі міститься за 1,5 кілометра від передової. Із 300 мешканців у ньому залишаються близько 20 осіб, які відмовляються евакуюватися.
Іноді кулі з фронту долітають до найближчих будинків на краю Федорівки. росіяни криють Градами, артилерією та авіацією. 24 рази скидали на село 300- та 500-кілограмові авіабомби.
Місцеві жителі вже рік живуть без зв'язку, світла та газу. При цьому гуманітарну допомогу в село привозять рідко, оскільки волонтери не наважуються напропале ризикувати життям.
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