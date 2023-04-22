Волонтери з Дніпропетровщини відправили на передову бліндажні лампи [ Редагувати ]
Бліндажні лампи зі світлодіодних ламп та електронних пристроїв для куріння! Так волонтери на Дніпропетровщині забезпечують автономним освітленням наших військових, що перебувають на "нулі". Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловіки відправили до підрозділів ЗСУ вже понад пів тисячі таких ламп.
Телефони ремонтував, ноутбуки ремонтував, подобається електроніка дуже.
Андрій працює на одному з промислових підприємств Дніпропетровщини, а у вільний час волонтерить - з матеріалів, що мали б піти на переробку, виготовляє для бійців бліндажні лампи.
Андрій Кротов, волонтер:
Відпрацьовані лампочки, також відпрацьовані електронні цигарки й все інше вже скупляється в магазинах.
Виготовлення однієї лампи займає 40 хвилин. Вони працюють на акумуляторах та заряджаються від USB. Маленькі лампи здатні безперервно освітлювати приміщення від 4 до 8 годин, більші розраховані на щонайменше 10 годин роботи. Допомагає Андрієві його друг Дмитро, з яким вони вже понад рік беруть участь у різних волонтерських проєктах.
Дмитро Останій, волонтер:
Самі акумулятори, цигарки, там розібрати, поміряти - це все дуже така об'ємна робота, потрібно сидіти. Акумуляторну частину роблю я, ось Андрій збирає все докупи.
Чоловіки відправили на фронт понад півтисячі бліндажних ламп. Має і зворотний звязок, бо це на передовій річ потрібна.
Андрій Кротов, волонтер:
Коли приїзжають хлопці, це емоції дуже великі, коли дякують, коли зашкалюють емоції. Вау, подобається. По-різному, хто як каже.
Віднедавна, на прохання наших військових, Андрій та Дмитро розпочали виготовляти ще й павербанки та станції на 300-400 ват. Переконують: на "нулі" від таких девайсів можна не лише зарядити ноутбук або телефон, а й забезпечити безперебійну роботу "Старлінку".
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