Бліндажні лампи зі світлодіодних ламп та електронних пристроїв для куріння! Так волонтери на Дніпропетровщині забезпечують автономним освітленням наших військових, що перебувають на "нулі". Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловіки відправили до підрозділів ЗСУ вже понад пів тисячі таких ламп.

Телефони ремонтував, ноутбуки ремонтував, подобається електроніка дуже.

Андрій працює на одному з промислових підприємств Дніпропетровщини, а у вільний час волонтерить - з матеріалів, що мали б піти на переробку, виготовляє для бійців бліндажні лампи.

Андрій Кротов, волонтер:

Відпрацьовані лампочки, також відпрацьовані електронні цигарки й все інше вже скупляється в магазинах.

Виготовлення однієї лампи займає 40 хвилин. Вони працюють на акумуляторах та заряджаються від USB. Маленькі лампи здатні безперервно освітлювати приміщення від 4 до 8 годин, більші розраховані на щонайменше 10 годин роботи. Допомагає Андрієві його друг Дмитро, з яким вони вже понад рік беруть участь у різних волонтерських проєктах.

Дмитро Останій, волонтер:

Самі акумулятори, цигарки, там розібрати, поміряти - це все дуже така об'ємна робота, потрібно сидіти. Акумуляторну частину роблю я, ось Андрій збирає все докупи.

Чоловіки відправили на фронт понад півтисячі бліндажних ламп. Має і зворотний звязок, бо це на передовій річ потрібна.

Андрій Кротов, волонтер:

Коли приїзжають хлопці, це емоції дуже великі, коли дякують, коли зашкалюють емоції. Вау, подобається. По-різному, хто як каже.

Віднедавна, на прохання наших військових, Андрій та Дмитро розпочали виготовляти ще й павербанки та станції на 300-400 ват. Переконують: на "нулі" від таких девайсів можна не лише зарядити ноутбук або телефон, а й забезпечити безперебійну роботу "Старлінку".