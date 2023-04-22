У Вовчанську окупанти постійно б'ють по лікарні, фіксуємо це щотижнево - генерал Тимошко (відео) [ Редагувати ]
Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник головного управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Володимир Тимошко.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове. На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих.
На щастя, цієї ночі ми не фіксували втрат серед цивільного населення, однак це неможливо сказати за останні дні та останній період. Щоденно тривають обстріли це Дворічанська громада, Куп'янська. Вовчанська. Напрямок у бік Гоптівки.
Лише за цей тиждень з понеділка, на жаль, четверо осіб загинуло і троє поранено серед мирного населення.
Переважно б'ють по приватному сектору. Якщо говорити про Вовчанськ, то район лікарні. Минулого тижня була поранена одна з працівниць лікарні. Постійно б'ють по лікарі, ми фіксуємо це щотижнево. Це житлові будинки громадян, інфраструктура, яка ще залишається працювати...
ДСНС і поліція намагаються виїжджати одразу після обстрілу. Однак, нажаль, ми змушені констатувати, що росіян част б'ють уже після того, як почали працювати ДСНС і поліція. Наприклад. вчора приїхали в Дворічну з метою надання гуманітаронї допомоги, і по поліцейським почали бити з танку через три хвилини після заїзду в місто.
На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району.
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