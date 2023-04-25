На Волині діти розмальовують уламки російських ракет, використані гільзи та зброю: зароблені гроші передають на потреби ЗСУ [ Редагувати ]
Метал війни стає металом перемоги. На Волині діти розмальовують уламки російських ракет, використані гільзи та зброю. Свої вироби продають або дарують. Отримані за це гроші - передають на потреби українських воїнів. Таким чином вже заробили близько 50-ти тисяч гривень.
У центр міста Рожище виносять кулемет і тубуси від протитанкової зброї. На них вішають стрічки з гільзами. Усе це було смертоносною зброєю. Кулемет "Утьос" школярка Ганна перетворює на картину.
Ганна Кочкіна, волонтерка:
Це буде намальоване гніздо з лелеками: вони, попри війну, повертаються назад на Батьківщину. Все так само, як на звичайному полотні - немає нічого особливого. Ми вже до цього звикли, що ми розмальовуємо зброю. Це наша реальність, на жаль.
Дарина наносить фарби на іншу частину кулемета. Вона зображує наших воїнів на тлі українського прапора.
Дарина Остапюк, волонтерка:
Тут будуть різні малюнки. Тут, наприклад, окрема картинка, там - зовсім інша і ми хочемо весь так розмалювати. Надихає те, що хочеться якось допомогти зібрати кошти на ЗСУ. Вони нас захищають і ми також маємо щось робити для них.
Юні митці і не рахували, скільки таких робіт створили. Денис розфарбовує тубус від протитанкового комплексу NLAW. Усе, що діти використовують, знайдене на полі бою, його через волонтерів передають військові.
Вікторія Шваркоп, ініціаторка проекту:
Ми вирішили перетворити метал смерті, бо він реально приносить смерть, розруху, в щось кольорове, щось класне і разом з цим це такий наш протест, це ми показуємо, що проти війни, але ми за перемогу.
Військовий сапер Віктор спостерігає за тим, як працюють діти. Каже: вони надихають. У штабі самооборони в Рожищі - лоти, які готують для майбутньої експозиції. Одні з найяскравіших робіт - на залишках російських ракет.
Віра Шварцкоп, волонтерка:
Це воно прилетіло в Запоріжжя. Цю штуку привезли з міста Ямполя. Це біля Лиману вона прилетіла. Нам дав її один військовий і попросив, щоб розмалювали її цілою, щоб не розрізати. Діти на ньому написали слово "перемога".
Усі гроші, які волонтери отримали за малюнки - вже пішли на Збройні сили. Роботи, які створюють зараз - не продають. Хочуть зібрати колекцію та організувати виставку.
12-річна Сашуня Альмужна намалювала на тубусі душі українців, які летять на небо. В різних позах і написала: "Життя не стане легше - ти станеш сильнішим".
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