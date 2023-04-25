Українські благодійники збирають гроші на лікування захисників: до збору долучився гурт "СКАЙ" [ Редагувати ]
Мільярд - на благородну мету. Українські благодійники збирають гроші на лікування наших захисників. До збору долучився й український рок-гурт "СКАЙ". Благодійний концерт відбувся у Рівному. А перед ним музиканти відвідали військових у шпиталі. Репортаж Сніжани Сидорук.
Мені зробили цей апарат, а вже потім сюда на Рівне, щоб пластіни вставлять.
Анатолій - військовослужбовець. Кілька днів тому його прооперували. На початку квітня чоловік травмував ногу.
Анатолій, військовослужбовець:
Мали з батальйоном видвигаться у зону виконання бойових завдань: грузіл техніку на платформи, в полном обмундірованії спригнув з платформи просто под вагой своєй плюс броня важка і нога поїхала.
У чоловіка лікарі діагностували складний перелом. І щоб кістки зрослися, Анатолію в ногу вживили металеву конструкцію.
Антон Остапюк, лікар-інтерн:
У п'ятницю він буквально був прооперований, що дає змогу почати ранню реабілітацію - ходьба з милицями, без навантаження поки шо кінцівки, і дає дуже гарні прогнози на видужання цього пацієнта.
Операцію Володимиру провели в рамках національної програми "Врятуй кінцівку". Її місія - зупинити інвалідизацію українців через отримані внаслідок війни травми рук та ніг. Для цього благодійники збирають перший медичний мільярд. До збору долучився й український рок-гурт.
Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук став амбасадором програми. Музикант особисто приїхав до медзакладу у Рівне, де лікують за кошти благодійників бійців.
Олег Собчук, фронтмен рок-гурту "СКАЙ":
Кількість поранених бійців через війну більшає. Майже всі збирають на зброю - і це логічно. Ми теж зібрали і передали більше 12 мільйонів гривень. Але, вибачте, наших бійців ремонтувати треба також, і вони заслуговуть на це. Вони пожертвували своїм життям здоров'ям заради того, щоб ми з вами були тут.
Аби більше захисників могли отримати якісне та оперативне втручання, гурт "СКАЙ" їздить по всій країні з благодійними концертами. Свій тур рок-гурт назвав, як і однойменний новий сьомий за ліком альбом, - "Напролом".
Олег Собчук, фронтмен рок-гурту "СКАЙ:
Чому "Напролом"? Тому що маючи неадекватного божевільного сусіда в нас єдиний шлях - напролом і ми пройдемо його і отримаємо перемогу, бо ми на своїй землі. Нам чужого не треба. В нас супермотивація і нам нема куди йти.
Альбом мав би побачити світ торік навесні. Але через окупантів багато пісень залишилися недописаними, зізнається вокаліст. Війна внесла корективи і в репертуар музикантів. Тепер що не пісня - то заради наших воїнів.
Олег Собчук, фронтмен рок-гурту "СКАЙ:
Мене надихнули наші воїни. Мене надихнув весь український незламний народ, який зара бореться з рашизмом. Ми виконуємо свою місію. Я вважаю що ми, музиканти, повинні бути не тільки в радості своїм прихильникам, маєм бути і в горі, і допомагати.
Концерт відбувся в обласному музично-драматичному театрі. Живе виконання, як хітів, так і прем'єр пісень "СКАЮ" рівняни сприймали емоційно та підспівували.
У залі не було де яблуку впасти. Влад з друзями заради улюбленого гурту подолав півтори сотні кілометрів. До Рівного спеціально на концерт приїхали з Житомирщини.
Влад, житель селища Ємільчине:
Прийшов відчути таку атмосферу свята. скажем так, хоч в такий складний період - у війну, але хоч так.
Вікторія та Анжеліка, жительки села Ємільчине:
Душевні пісні, з любов'ю співані. Україна переможе і будем підтримувати таким способом.
Частину коштів з кожного купленого квитка перерахують на операції для поранених військових.
Андрій, житель Нетішина:
Ми розуміємо, що зараз дуже важкий час, але ж даже в цей час сила духу українців така, що вони приходять на концерт, щоб цими всіми почуттями підтримати всіх тих, хто зараз воює, хто зараз захищає нашу батьківщину.
Рівне стало шістнадцятим містом у рамках цього благодійного туру. Попереду ще стільки ж концертів у різних містах країни та завершальний - у столиці. "Напролом" уже зібрав до "банки" майже триста тисяч гривень.
Все нормально, переможемо. Головне, щоб ми були разом. Ми - світло, а світло завжди перемагає темряву.
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