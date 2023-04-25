ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро допомоги в рамках макрофіну [ Редагувати ]
Європейський союз, в рамках щорічного пакета макрофінансової допомоги Україні, надав ще 1,5 мільярда євро (1,61 млрд доларів). Про це повідомляється у Twitter-акаунті президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Ми продовжимо допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи.
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